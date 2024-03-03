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Başkan Erdoğan Muğla'da düzenlenen programda konuştu: Enflasyon sorunu çözülecek

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Giriş: 03.03.2024 18:46
Başkan Erdoğan, Muğla’da “Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması”na katıldı. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.
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