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Başkan Erdoğan: Mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmekle bitmez

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2021 14:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısında konuşuyor. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, 'Son günlerde bazı çevreler bugün, yani 11 Temmuz'a doğru gidiyoruz, öncesinde 1 Temmuz itibarıyla çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizi kadına yönelik şiddetten geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor. Mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadı, çekilmeyle bitmez' dedi.
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