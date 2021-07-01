01 Temmuz 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan: Mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmekle bitmez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısında konuşuyor. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, 'Son günlerde bazı çevreler bugün, yani 11 Temmuz'a doğru gidiyoruz, öncesinde 1 Temmuz itibarıyla çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizi kadına yönelik şiddetten geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor. Mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadı, çekilmeyle bitmez' dedi.