10 Ocak 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan MİT'in 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'ne katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde düzenlenecek Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Valiler Buluşması'na katılacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.