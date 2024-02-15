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Başkan Erdoğan Mısır ziyaretinden sonra açıklamalarda bulundu! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 19:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a düzenlediği ziyaretin dönüşünde, uçakta açıklamalarda bulundu. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Başkan Erdoğan, İsrail’in saldırı hazırlığı yaptığı refah konusunda uyarılarda bulundu. "İnsanlık, bu çığlığı bir an önce duymak zorundadır." dedi.
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