Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Zirve'ye özel davetli olarak katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

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