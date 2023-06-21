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Başkan Erdoğan Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın'ı Külliye'de kabul etti

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Giriş: 21.06.2023 21:43
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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