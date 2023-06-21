Başkan Erdoğan Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın'ı Külliye'de kabul etti

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.