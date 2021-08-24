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Başkan Erdoğan: Milletin ciğerini yakan musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın izahı olamaz

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Giriş: 24.08.2021 19:38
Güncelleme:24.08.2021 19:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, sel ve orman yangınlarına ilişkin, "Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde önemli açıklalamarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

"(Sel ve orman yangınları) Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz." diyen Erdoğan, "Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak." ifadesini kullandı.

"Bizim artık bedeller ödemeye değil planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şehirlerimizi artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz.

Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız."

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