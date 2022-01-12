Başkan Erdoğan, Millet İttifakı’nın kirli ortaklığını gözler önünde serdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamalarının arasında CHP ve İYİ Parti’nin kurduğu ve gizli ortağı HDP’nin varlığını gösterdiği Millet İttifakı’nın kirli birlikteliğini gözler önüne serdi.

HDP'li Semra Güzel'in 2017 yılında öldürülen terörist Volkan Bora ile çıkan fotoğrafları infial yarattı. Volan Bora'nın 2 asker ve bir güvenlik korucusunun katilinin olduğunun ortaya çıkması ise tepkileri giderek artırdı.

Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Meclis'e ulaşırken şehit aileleri de Meclis'te bu ismi istemediklerini belirttiler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısın da tepkisini ortaya koydu. Başkan Erdoğan, "Günlerdir bu resimleri izledik, izlediniz. Ne yazık ki PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Karma komisyona süratle bunun gönderdik. Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan grup toplantısından aynı zamanda CHP ve HDP'nin kirli birlikteliğini ortaya koyan bir de video klip izletti. Video klipte CHP'nin YPG'yi terör örgütü olarak görmediği açık şekilde görülürken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de vatandaşların HDP ile yapılan iş birliği nedeniyle gösterdiği tepkiler var.

Başkan Erdoğan'ın konu hakkındaki açıklamaları:

"Ortaklarınızdan bir tanesi soyadı neyse... Malum terör örgütünden birisiyle tutuşuyor. Resimler yayınlanıyor. Günlerdir bu resimleri izledik, izlediniz. Ne yazık ki PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Karma komisyona süratle bunun gönderdik. Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır. Parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz.

PKK terör örgütünün uzantılarını görmek istemiyoruz. Bay Kemal sen neden susyorsun? İP neden susuyorsun, HDP sen niye susuyorsun? Ağızlarından bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Diğerleri de yanalı bohça, onlarda da bir şey yok. Bu teröristlerden oluşan parlamento demokratik bir parlamento olamaz. PKK'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor."