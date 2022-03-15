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Başkan Erdoğan, Miçotakis görüşmesinde tatlı detayı! Leblebi helvası görüşmeye damga vurdu

A Haber
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Giriş: 15.03.2022 12:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İstanbul'da yemekte bir araya gelmişti. Yemekte Türk mutfağının izlerini görmek mümkündü. Ancak menüde en çok merak uyandıran ise tatlı oldu. Hatta o tatlı yunan medyasında bile çok konuşuldu. Peki, o tatlı neydi?
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