Başkan Erdoğan, Miçotakis görüşmesinde tatlı detayı! Leblebi helvası görüşmeye damga vurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İstanbul'da yemekte bir araya gelmişti. Yemekte Türk mutfağının izlerini görmek mümkündü. Ancak menüde en çok merak uyandıran ise tatlı oldu. Hatta o tatlı yunan medyasında bile çok konuşuldu. Peki, o tatlı neydi?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN