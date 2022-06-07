07 Haziran 2022, Salı
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Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi Külliye'de kabul edecek! Saati belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.