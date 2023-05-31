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Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti!

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Giriş: 31.05.2023 19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugün bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti...
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