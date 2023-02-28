28 Şubat 2023, Salı
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Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve BBP lideri Destici deprem bölgesinde! Başkan Erdoğan: 309 bin konutun inşaatına başlıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte deprem bölgesine gitti. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapılan incelemelerin ardından Başkan Erdoğan, AFAD Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bölgede elektrik konusunda sorun yok. Doğal gaz ve su konusu da büyük oranda çözüldü" dedi. Erdoğan, "Köyler dahil 309 bin konutun inşaatına hemen başlıyoruz" dedi.