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Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Külliye'de bir araya geldi! Hangi konular ele alındı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 17:58
Güncelleme:26.06.2024 18:03
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Külliye’de bir araya geldi. Görüşmede gündem neydi? Hangi konular ele alındı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte detaylar…
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Hangi konular ele alındı?
Hangi konular ele alındı?
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