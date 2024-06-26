Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Külliye'de bir araya geldi! Hangi konular ele alındı?

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Külliye’de bir araya geldi. Görüşmede gündem neydi? Hangi konular ele alındı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte detaylar…

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