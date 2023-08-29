29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek! Gözler saat 14.00'te

Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek! Gözler saat 14.00'te

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2023 13:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek. Toplantı Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek!
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek!
Harita sil baştan! 6,5 şiddetinde deprem...
Harita sil baştan! 6,5 şiddetinde deprem...
Alman medyası: Sabotajın sorumlusu Ukrayna
Alman medyası: Sabotajın sorumlusu Ukrayna
Rusya’ya rağmen 2. gemi!
Rusya'ya rağmen 2. gemi!
Sokak simidi mi pastane simidi?
Sokak simidi mi pastane simidi?
Kuraklık ayçiçeği vurdu!
Kuraklık ayçiçeği vurdu!
İşte deprem evleri!
İşte deprem evleri!
KYK yurt başvurularında süreç başladı!
KYK yurt başvurularında süreç başladı!
Anadolu’da hızlı tren ağı genişliyor!
Anadolu'da hızlı tren ağı genişliyor!
TBMM 1 Ekim’de açılıyor: Gündem ekonomi!
TBMM 1 Ekim’de açılıyor: Gündem ekonomi!
Konya’da korkutan deprem!
Konya'da korkutan deprem!
Türkiye yine devrede!
Türkiye yine devrede!
Daha Fazla Video Göster