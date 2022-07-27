27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan meydanlara iniyor: Her hafta iki şehri ziyaret edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçim çalışmaları kapsamında her hafta iki şehri ziyaret edecek. Yol haritası netleşen Başkan Erdoğan, hafta sonunda Ordu'ya giderek fındık alım fiyatlarını açıklayacak.