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Başkan Erdoğan meydanlara iniyor: Her hafta iki şehri ziyaret edecek

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Giriş: 27.07.2022 20:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçim çalışmaları kapsamında her hafta iki şehri ziyaret edecek. Yol haritası netleşen Başkan Erdoğan, hafta sonunda Ordu'ya giderek fındık alım fiyatlarını açıklayacak.
Başkan Erdoğan meydanlara iniyor
Başkan Erdoğan meydanlara iniyor
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