Başkan Erdoğan: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Çankaya Köşkü'nde 13. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap etti. "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz" diyen Başkan Erdoğan, "Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır." ifadelerini kullandı.

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