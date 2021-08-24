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Başkan Erdoğan: Memurlarımızı enflasyona ezdirmedik

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.08.2021 20:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranının ortalama yüzde 31,2 olduğunu belirterek, "Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik." dedi.
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