Başkan Erdoğan: Memurlarımızı enflasyona ezdirmedik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranının ortalama yüzde 31,2 olduğunu belirterek, "Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik." dedi.