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Başkan Erdoğan: Memura ve tüm emeklilere yüzde 25 oranında zam uygulanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2023 15:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı.
Memura ve tüm emeklilere yüzde 25 oranında zam
Memura ve tüm emeklilere yüzde 25 oranında zam
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