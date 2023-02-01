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Başkan Erdoğan, Meclis'e gelmeyen milletvekillerine: Bu millet hakkını helal etmez

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2023 13:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Grubumuzun maalesef genel kurulda toplantıda katılımlara katılımın az olduğunu öğrendim. Bu millet kendi kasasından maaşı veriyor. Bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Genel Kurul'da benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu bu millet hakkını helal etmez. Eğer kim gelmezse ben de hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili olduysan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Ve aldığınız maaşlar haramdır.'' dedi.
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