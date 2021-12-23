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Başkan Erdoğan, manifestoyu hatırlatarak madde madde saydı

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Giriş: 23.12.2021 15:39
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hiçbir AK Parti belediyesi için şaibe konuşulmamalı. İmar planlarından bindiğiniz araca, ihalelerden özel hayatınıza kadar her konuda kendisine ve bize söz getirecek en küçük bir şüpheye, şatafat, israf, kibir görüntüsüne meydan vermemelisiniz."
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