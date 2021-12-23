23 Aralık 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan, manifestoyu hatırlatarak madde madde saydı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hiçbir AK Parti belediyesi için şaibe konuşulmamalı. İmar planlarından bindiğiniz araca, ihalelerden özel hayatınıza kadar her konuda kendisine ve bize söz getirecek en küçük bir şüpheye, şatafat, israf, kibir görüntüsüne meydan vermemelisiniz."