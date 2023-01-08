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Başkan Erdoğan Manavgat'ta yeni evine kavuşan Rıfat Akça'nın ailesini ziyaret etti

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Giriş: 08.01.2023 01:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeni evine kavuşan Rıfat Akça'yı ziyaret etti. Aileyle sohbet eden Erdoğan, telefonla da ev sahibi Akça'nın bir yakınıyla görüntülü görüştü. Daha sonra Erdoğan'a, evin önünde sac üzerinde pişirilen gözlemelerden ikram edildi. Gözleme yapımına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yardım etti. Başkan Erdoğan, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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