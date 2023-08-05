Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Savunma sanayii alanındaki ilişkilerin artık lokomotif nitelik taşıdığını kaydeden Erdoğan, bu alanda Malezya'nın ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki mutabakat zaptını bir an evvel sonuçlandırmak istediklerini belirtti. Erdoğan, FETÖ'nün Malezya'da terör örgütleri listesine alınmasının önemine de dikkat çekti.