17 Ağustos 2024, Cumartesi
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Başkan Erdoğan Malatyalılara seslendi: Yeni dönemde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısıyla AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı katılımcılarına seslendi. Erdoğan yakın zamanda Malatya'ya gideceğini söylerken "Yeni dönemde kongrelerle birlikte güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz, sizlere olan güvenim tamdır." ifadelerini kullandı.