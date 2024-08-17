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Başkan Erdoğan Malatyalılara seslendi: Yeni dönemde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz

Başkan Erdoğan Malatyalılara seslendi: Yeni dönemde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.08.2024 13:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısıyla AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı katılımcılarına seslendi. Erdoğan yakın zamanda Malatya'ya gideceğini söylerken "Yeni dönemde kongrelerle birlikte güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz, sizlere olan güvenim tamdır." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan Malatyalılara seslendi
Başkan Erdoğan Malatyalılara seslendi
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