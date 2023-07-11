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Başkan Erdoğan - Macron görüşmesi başladı! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 11.07.2023 12:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan'ın burada zirve kapsamında pek çok liderle bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Macron ile görüşmesinden ilk görüntüler geldi.
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