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Başkan Erdoğan: Lübnan halkının ve hükümetinin yanındayız

Başkan Erdoğan: Lübnan halkının ve hükümetinin yanındayız

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 16:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada İsrail'e karşı BM'nin harekete geçmesi gerektiğini vurgularken "Lübnan halkının ve hükümetinin yanındayız" ifadelerini kullandı.
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