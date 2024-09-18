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Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 12:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Başkan Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu. Başkan Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.
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Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı ile görüştü
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