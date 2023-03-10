Başkan Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüşecek

Olağanüstü hal kapsamında deprem sebebiyle yerlerini değiştiren afetzedelerin haklarının korunmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın da önemli kabulleri var. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

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