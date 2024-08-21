21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplanacak! Tarih belli oldu

Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplanacak! Tarih belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2024 20:07
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü dolayısıyla bu yıl Ahlat'ta toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki toplantı 25 Ağustos günü gerçekleştirilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kabine toplantısı Ahlat’ta yapılacak!
Kabine toplantısı Ahlat'ta yapılacak!
3 araç değiştirip yurt dışına çıktılar!
3 araç değiştirip yurt dışına çıktılar!
DEM Parti’ye hazine yardımı kesilsin
"DEM Parti'ye hazine yardımı kesilsin"
PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmasına darbe
PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına darbe
A Haber suikastın yaşandığı noktada
A Haber suikastın yaşandığı noktada
Kudüs’te Ultra Ortodokslara zorunlu askerlik şiddeti
Kudüs’te Ultra Ortodokslara zorunlu askerlik şiddeti
Keşif uçağı OTAĞ görev başında
Keşif uçağı OTAĞ görev başında
İsrail’den El Fetih yetkilisine suikast
İsrail'den El Fetih yetkilisine suikast
Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü!
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü!
Kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Türkiye’de kime suikast düzenleyeceklerdi?
Türkiye'de kime suikast düzenleyeceklerdi?
Irak ve Suriye’de terör temizliği!
Irak ve Suriye'de terör temizliği!
Daha Fazla Video Göster