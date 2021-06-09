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Başkan Erdoğan, ''Lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir.''

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2021 12:36
Güncelleme:09.06.2021 12:41
Başkan Erdoğan, ‘’Dün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat 'lağım çukuru' dediği iddiaları Meclis kürsüsünden söylüyor. Aynı kürsü geçmişte FETÖ'nün kumpas projelerine de pervasızca alet edilmişti. Lağım çukuru denen iftiraların ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umutlarını kesenler şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Girdiği her seçimde şu kadar oy alamazsam bırakırım diyen ama her defasında arsızca koltuğunda oturmaya devam edenler aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemeliler." dedi
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