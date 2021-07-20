20 Temmuz 2021, Salı
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Başkan Erdoğan: Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha da yukarı çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, "Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.