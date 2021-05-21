- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Yerli aşı hakkında müjdeli haberi veren Başkan Erdoğan, BM'ye aşı pasaportu tepkisinde bulundu. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Aşılanmış ve aşılanmamış olanlar arasında yeni duvarlar örülmesine yol açılmamalıdır." dedi.