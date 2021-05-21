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Başkan Erdoğan Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

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Giriş: 21.05.2021 17:17
Güncelleme:21.05.2021 17:20
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Yerli aşı hakkında müjdeli haberi veren Başkan Erdoğan, BM'ye aşı pasaportu tepkisinde bulundu. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Aşılanmış ve aşılanmamış olanlar arasında yeni duvarlar örülmesine yol açılmamalıdır." dedi.
Başkan Erdoğan Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Başkan Erdoğan Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
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