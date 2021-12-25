Başkan Erdoğan: Kur spekülasyonunu bir saatte atıverdik

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ile toplu açılış töreninde konuştu. Kentte yaşanan ve 4 yaşındaki Asiye'nin ağır yaralandığı pitbull saldırısına değinen Erdoğan, ''Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde. Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz'' dedi. Cumhurbaşkanı, ''Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın'' ifadesini de kullandı. Dövizdeki sert düşüşü değerlendiren Erdoğan, ''Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik'' diye konuştu.