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Başkan Erdoğan: Kumar belasının kökünü kazıyacağız

Başkan Erdoğan: Kumar belasının kökünü kazıyacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.01.2025 16:00
Güncelleme:27.01.2025 16:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 40 yıllık oyunu bozacaklarını ve terörsüz Türkiye'nin yakın olduğunu vurgularken 'Terör baronları yolun sonuna geldi' ifadelerini kullandı. Öte yandan gençlere vurgu yapan Erdoğan LGBT sapkınlığına karşı çocukları korumak adına çok sayıda yeni tedbirin alınacağının altını çizdi. Erdoğan ayrıca yasa dışı sanal bahis konusunda da adımlar atılacağının sinyalini verirken 'Kumar belasının kökünü kazıyacağız' dedi.
Başkan Erdoğan: Kumar belasının kökünü kazıyacağız
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