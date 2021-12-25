25 Aralık 2021, Cumartesi
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Başkan Erdoğan küçük kıza saldıran pitbullar için isyan etti: Bunlar, parası bol olanların köpekleri
Gaziantep'te AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, pitbulların saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e devlet olarak sahip çıkacaklarını söyledi. Pitbull sahiplerine serzenişte bulunan Erdoğan, "Bu köpekler, parası bol olanların köpekleri. O yavru orada paramparça oluyor, hala bu adamlar acaba babasını nasıl aldatırız gayreti içinde. Kandıramayacaksınız. Bunların da bedelini ödeyeceksiniz." dedi.