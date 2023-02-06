Başkan Erdoğan kriz merkezi AFAD’a geldi!

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremde kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere AFAD’a geldi. Başkan Erdoğan’ın deprem ile ilgili son bilgileri açıklaması bekleniyor. Gelişmeleri AFAD merkezinde bulunan A Haber muhabiri Murt Sekban aktardı.

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