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Başkan Erdoğan: Kovid-19 aşısında gönüllülük esas olmalı

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Giriş: 05.08.2021 01:34
Güncelleme:05.08.2021 01:34
Başkan Erdoğan, aşı olmak istemeyenlere karşı bir kısıtlama getirilip getirilmeyeceği sorusu üzerine, "Zorlamadan yana değilim. Burada Bilim Kurulu herhalde bunlarla ilgili onlar da bir çalışma yapacaktır. Gönüllülük esasına dayalı olarak bu süreci işletmek en isabetli olanıdır. Gönüllülük esasına göre bunu yaparsak inanıyorum ki neticesi de hayır olacaktır." dedi.
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