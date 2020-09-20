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Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile görüştü

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Giriş: 20.09.2020 13:07
Güncelleme:20.09.2020 13:11
Son dakika haberi... Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü. Erdoğan ve Taçi, Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü.

Erdoğan ve Taçi, Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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