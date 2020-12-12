Başkan Erdoğan koronavirüs döneminde esnaflara yardım kapsamında kiralarda düzenlemeye gidilecek

Son dakika haberleri... Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve DoğanpınarBarajı Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da Kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve DoğanpınarBarajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan yaptığı konuşmasında kira ve yerli aşı ile ilgili konuştu

KİRA DÜZENLEMESİ

"Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz. Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde yalnız bırakmadık. Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız."

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan, "Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık." diye konuştu.