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Başkan Erdoğan Kocaeli'deki toplu açılışa katılanların sayısını açıkladı! ''Hamdolsun 70 bin kişi var burada''

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2022 18:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de düzenlenen TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Bu güçlü iradeyi yenemediler. 70 bin kişi var burada. Türkiye'nin kalkınmasından rahatsızlık duyan çevrelerin hepsi ümitlerini 2023'e bağlamışlar. Son dönemde sıkıntılardan cesaret aldılar. Türkiye'nin siyasi askeri en güçlü döneminden geçtiğimiz için başka sermayeleri yok. Türkiye'nin, bu kardeşinizin tüm düşmanları bunlara gaz verdikçe coşuyorlar. Kendi aralarında bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramadılar. Masada 6 kişi var masanın altında da bir tane. Toplam 7. Her kafadan bir sesin çıktığı curcuna masasını birkaç aday çıkaracak kapasitede görüyorum. Bu tezgahla ilk defa karşılaşmıyoruz. Muhtar bile olamaz dediler. Ülkenin önce başbakanlık, ilk cumhurbaşkanı olduk. Yetmedi sistemi değiştirip tekrar cumhurbaşkanı seçildik.'' dedi.
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