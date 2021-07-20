Başkan Erdoğan KKTC’de onuruna verilen yemeğe katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Barış Harekatı’nın 47'inci yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Başkan Erdoğan burada onuruna verilen yemeğe katıldı ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Başkan Erdoğan buradaki görüşmenin ardında programını tamamlayarak yurda dönecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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