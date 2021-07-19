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Başkan Erdoğan KKTC'de | Başkan Erdoğan KKTC Meclisi'nde yapacağı konuşmada müjdeyi açıklayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2021 15:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulundu. "Adadaki kardeşlerimizle birlikte çifte bayram yaşayacağız" diyen Başkan Erdoğan, "Biraz sonra Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda yapacağım konuşmada inşallah bu müjdeyi oraya açıklayacağım". dedi. Erdoğan, "Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir. Egemen eşit devletli çözüm dışındaki girişimler onları zora sokar. Anında gereğini yaparız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararıyla ilgili de " Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilirler mi?" diye konuştu. Başkan Erdoğan'ın içinde bulunduğu 'TC TUR' uçağı KKTC'ye indi.
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