Başkan Erdoğan KKTC Başkanı Tatar ile görüştü!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek toplantı öncesi Ankara'ya geldi. Tatar, dün öğle saatlerinde TBMM'de gerçekleştirdiği ziyarette TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC lideri Ersin Tatar'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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