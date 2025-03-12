12 Mart 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan KKTC Başkanı Tatar ile görüştü!
Başkan Erdoğan KKTC Başkanı Tatar ile görüştü!

Başkan Erdoğan KKTC Başkanı Tatar ile görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2025 15:19
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek toplantı öncesi Ankara'ya geldi. Tatar, dün öğle saatlerinde TBMM'de gerçekleştirdiği ziyarette TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC lideri Ersin Tatar'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan KKTC Başkanı Tatar ile görüştü!
Başkan Erdoğan KKTC Başkanı Tatar ile görüştü!
Başkan Erdoğan KKTC Başkanı Tatar ile görüştü!
Ece Gürel’in ailesi soruşturmayı yakından takipte!
Ece Gürel'in ailesi soruşturmayı yakından takipte!
Başkan Erdoğan Ersin Tatar ile görüştü
Başkan Erdoğan Ersin Tatar ile görüştü
Kentte sokak köpekleri toplatıldı mı?
Kentte sokak köpekleri toplatıldı mı?
A Haber’de değerlendirdiler
A Haber’de değerlendirdiler
Görüşme yok! MHP CHP’ye kapıyı kapattı
Görüşme yok! MHP CHP'ye kapıyı kapattı
Harita değiştiren imzanın şifreleri
Harita değiştiren imzanın şifreleri
İmralı heyeti ile görüşecek mi? İşte o cevap
İmralı heyeti ile görüşecek mi? İşte o cevap
Modern dünyada aile saldırı altında
"Modern dünyada aile saldırı altında"
Türkiye’de yeni bir kaos amaçlanıyor
"Türkiye'de yeni bir kaos amaçlanıyor"
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert sözler
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler
Başkan Erdoğan’dan İstiklal Marşı açıklaması
Başkan Erdoğan’dan “İstiklal Marşı” açıklaması
Daha Fazla Video Göster