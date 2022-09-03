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Başkan Erdoğan KIZILEMA'ya imza attı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.09.2022 16:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST Karadeniz organizasyonu kapsamında bugün Samsun'a geldi. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmadan sonra kazanan yarışmacılarına ödüllerini verdi. Öte yandan tören alanında sergilenen KIZILELMA'nın başına gelen Erdoğan imzasını attı.
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