23 Aralık 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan Kızılcahamam'da | Başkan Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam kampına katılacak
Ak Parti’nin üç günlük Kızılcahamam kampı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kampa geldi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.