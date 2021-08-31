Başkan Erdoğan Kırgızistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.