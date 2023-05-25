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Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu! "Seninle Okmeydanı SSK Hastanesi'ni mi konuşacağım"

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Giriş: 25.05.2023 22:13
Ülkemizin tarihi öneme sahip seçimlerine son 3 gün kalırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalar yaptığı yayın sırasında Kılıçdaroğlu’nu yerin dibine soktu. 14 Mayıs’taki ilk seçimlerde milli iradenin karşısında varlık gösteremeyen 8’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Televizyon daveti’ çağrısına karşılık veren Başkan Erdoğan, “Benimle ne konuşacaksın? Ortaya koyduğun bir eser yok. Okmeydanı SSK Hastanesi mi konuşacağım? Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için onların uzantısının desteğini isteyecek kadar zaafa düştün. Yüzde 1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara 40 vekil verdin. Bunları mı konuşacağım seninle?” ifadelerini kullandı.
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