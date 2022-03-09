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Başkan Erdoğan kendisini duygulandıran görüntüleri paylaştı: Bu vicdansızlıktır!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2022 13:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Ekranlarda izlemişsinizdir ağlayan annesinin gözyaşlarını yalayan bir çocuk. Bu sabah ekranda izledim, polis babasının kaskını yumruklayan bir yavru, arkada anne çocuğuna sahip çıkmaya çalışıyor. Bu vicdansızlıktır. Biz barışın çocuklarını inşallah ihya etmeliyiz.'' dedi.
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