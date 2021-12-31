Başkan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Derdi kaos çıkarmak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Döviz kurundaki dalgalanma kontrol altında" diyen Başkan Erdoğan, "Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması, geçici bir durumdur." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Buna inandığımız gün başarılı olacağız. Kendi paramıza ciddi dönüş başladı." dedi. Kılıçdaroğlu'nun MEB ziyaretine çok sert çıkan Başkan Erdoğan, "Siyasi eşkıyalık yapmayı alışkanlık haline getirdi. Bu eşkıyavari baskınlarla derdi bilgi almak değil, kaos ve karmaşa çıkarmaktır. Devletin kurumlarına gidebilmek dürüstlük gerektirir, sende bu dürüstlük yok, sen adam değilsin." diye konuştu.

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