04 Mayıs 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na mesajı Giresun'dan verdi: Asıl dersi 14 Mayıs'ta vereceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi yoğun mesaisine devam ediyor. Başkan Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında Giresun'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Bay Bay Kemal geçen buraya uğramış galiba. Kaç kişi vardı? Ama asıl dersi ne zaman vereceğiz? 14 Mayıs’ta. İşte tüm bunları başarmış bir yönetim olarak Allah’ın izniyle mevcut sıkıntıları da yine biz gidereceğiz. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım.” ifadelerini kullandı.