04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na mesajı Giresun'dan verdi: Asıl dersi 14 Mayıs'ta vereceğiz

Başkan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na mesajı Giresun'dan verdi: Asıl dersi 14 Mayıs'ta vereceğiz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2023 13:19
Güncelleme:04.05.2023 13:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi yoğun mesaisine devam ediyor. Başkan Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında Giresun'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Bay Bay Kemal geçen buraya uğramış galiba. Kaç kişi vardı? Ama asıl dersi ne zaman vereceğiz? 14 Mayıs’ta. İşte tüm bunları başarmış bir yönetim olarak Allah’ın izniyle mevcut sıkıntıları da yine biz gidereceğiz. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asıl dersi 14 Mayıs’ta vereceğiz
"Asıl dersi 14 Mayıs'ta vereceğiz"
PKK’nın kanlı tarihi! Sakın unutma Türkiye
PKK’nın kanlı tarihi! Sakın unutma Türkiye
Temmuzda maaşlara zam mesajı
Temmuzda maaşlara zam mesajı
Kandil’den selam geliyor Bay Bay Kemal’e
"Kandil’den selam geliyor Bay Bay Kemal’e"
Kadınlardan çadır atölyede üretim
Kadınlardan çadır atölyede üretim
Bahçeli 2 ilde halka seslenecek
Bahçeli 2 ilde halka seslenecek
3 ilde halka hitap edecek
3 ilde halka hitap edecek
TCG Anadolu’ya İzmir’de yoğun ilgi
TCG Anadolu'ya İzmir'de yoğun ilgi
Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi!
Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi!
Siyaset ve söylemlere Z kuşağı etkisi!
Siyaset ve söylemlere Z kuşağı etkisi!
Seçim yasakları başladı!
Seçim yasakları başladı!
Çay fiyatından üretici memnun mu?
Çay fiyatından üretici memnun mu?
Daha Fazla Video Göster