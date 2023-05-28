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Başkan Erdoğan kazandı vatandaşlar Külliye’ye akın etti

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Giriş: 28.05.2023 20:17
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Ankara’da vatandaşlar akın akın heyecanla Külliye’ye gidiyor.
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Vatandaşlar Külliye’ye akın etti
Vatandaşlar Külliye’ye akın etti
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Vatandaşlar akın akın Külliye’ye gidiyor
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